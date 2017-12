Moraci garante que Ronaldo está no mesmo nível dos demais O preparador físico da seleção brasileira, Moraci Sant´Anna, disse neste sábado que Ronaldo não se encontra em estágio físico inferior aos demais jogadores, apesar de toda a polêmica sobre o fato dele estar gordo. "O Ronaldo está na média do grupo, que é de 11,5% de gordura no corpo", revelou. Segundo Moraci, o atacante do Real Madrid está bem e no estágio físico que se previa que estivesse nessa altura da fase de preparação. "Os problemas que ele teve, como as bolhas no pé e a febre, não afetaram a sua condição física. Mesmo tendo ficado sem treinar durante o estado febril, ele se exercitou um pouco e seu condicionamento não foi afetado", explicou. Quando da apresentação dos jogadores em Weggis, na Suíça, Ronaldo era a principal preocupação da comissão técnica, em virtude da inatividade provocada por uma contusão no final do Campeonato Espanhol. Seu peso voltou a ser assunto cotidiano na imprensa e foi tema inclusive da videoconferência realizada com o presidente Lula, na última quinta-feira. De acordo com o preparador físico da seleção, o grupo como um todo, incluindo Ronaldo, está pronto para a estréia contra a Croácia, na próxima terça-feira, em Berlim. "Estão todos nas condições previstas. Não a 100%, porque o time vai crescer com o passar dos jogos, e a plenitude vai acontecer durante a competição." Moraci fez questão de ressaltar a participação dos jogadores ao longo da fase de preparação. "Houve dedicação dos jogadores para que chegássemos a esse estágio", afirmou.