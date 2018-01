Moraci pode trocar Corinthians pelo São Paulo Antônio Roque Citadini confirmou ontem informação apurada com exclusividade pelo JT: Moraci Sant?Anna está sendo assediado pelo São Paulo. A decisão foi ratificada entre dirigentes do clube do Morumbi em reunião realizada na noite de terça-feira em uma churrascaria da Zona Sul. O preparador físico do Corinthians e da Seleção Brasileira tem conversado com dirigentes do São Paulo, mas faltam detalhes referentes à data da transferência e aos valores do contrato. Indiferente à possível perda do importante integrante da comissão técnica, o Corinthians enfrenta o São Caetano, hoje, às 16h, no Estádio Anacleto Campanella, tentando se firmar entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde