Moraci quebra a cabeça no Corinthians O preparador físico Moraci Sant?Anna vai ter trabalho para adaptar os três reforços corintianos ao restante do elenco. O esquema de treinamento desenvolvido para André Luiz e Jamelli, que vieram do futebol europeu, é bem diferente do esquema montado para Robert, que estava no futebol japonês. André, que deve estrear domingo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, e Jamelli estão treinando em ritmo de pré-temporada. Os dois começaram a trabalhar após um período de férias e terão uma carga diferenciada em relação a Robert. Além disso, André Luiz e Jamelli se apresentaram com problemas distintos. Enquanto Jamelli tem de perder peso, André Luiz terá de ganhar massa muscular. Leia mais no Jornal da Tarde