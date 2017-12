Moraci revela o peso do atacante Ronaldo: 90,5 kg Enfim um mistério foi desfeito: o peso do atacante Ronaldo, da seleção brasileira. Nesta quinta-feira o preparador físico Moraci Sant´Anna confirmou em entrevista que ele está com 90,5 kg, apenas meio quilo acima do ideal. A informação foi divulgada na saída do treino de reconhecimento do Westfalenstadion, em Dortmund, onde o time joga nesta Quinta contra o Japão. "Ele está meio quilo acima do peso considerado ideal por seu porcentual de gordura. Só que um quilo a mais, um quilo a menos, nesses casos, pode-se desprezar", contou o preparador. Com 1,83 m de altura, Ronaldo havia se apresentado com quase 95 kg à comissão técnica, há cerca de um mês, quando os treinos visando o Mundial da Alemanha começaram. O peso extra do atacante se deve aos poucos jogos que disputou neste primeiro semestre, fim da temporada européia, pelo Real Madrid, da Espanha, por estar contundido. Ainda para Moraci, Ronaldo tem a tendência de perder um quilo por jogo.