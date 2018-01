Moracy é apenas multado pelo STJD A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) optou por não suspender e decidiu apenas aplicar uma multa no preparador físico da seleção brasileira e do Corinthians, Moracy Sant?anna. O profissional estava sendo acusado de ter ofendido moralmente o árbitro auxiliar da partida entre a equipe do Parque São Jorge e o Vasco, dia 20 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, e poderia ter sido suspenso por até 60 dias. Já o zagueiro Glauber, do Palmeiras, foi condenado à suspensão de uma partida, por causa de jogada violenta, no jogo da equipe contra o União São João, em 23 de agosto. O jogador já cumpriu a pena. Mas, como foi novamente expulso sábado, contra o Marília, precisará cumprir suspensão automática, relativa a esta última infração.