Moracy, fora, bate forte nos dirigentes De Dublin, onde está com a seleção brasileira que amanhã faz amistoso contra a Irlanda, o preparador físico Moracy Sant?Anna foi quem mais cutucou a diretoria corintiana após a decisão de incluí-lo no pacote de demitidos, ao lado do técnico Juninho Fonseca e do auxiliar técnico Jairo Leal. Para Moracy, as mudanças não foram uma surpresa. "Quando acabou a temporada passada, nós já sabíamos que a saída do Juninho era só uma questão de tempo", afirmou, em entrevista à rádio Jovem Pan. A informação contradiz a diretoria, que sempre bancou com segurança, pelo menos até segunda-feira, a permanência do treinador. Moracy disse acreditar que, no seu caso especificamente, deve ter pesado as declarações que deu sobre as condições do Parque Ecológico do Tietê, onde o Corinthians tem treinado desde o início do ano. Segundo o preparador, o local é precário e dificultou o trabalho físico do grupo. E o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, não escondeu a irritação. "Não gostei mesmo do que ele (Moracy) falou", disse. "Choveu vários dias em São Paulo, a cidade ficou toda alagada, e o gramado lá está perfeito."