Moradei e Edenílson brigarão por vaga do corintiano Ralf Depois de superar o Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis, o Corinthians fará a sua partida mais importante no ano no próximo domingo, diante do Palmeiras, no Pacaembu. Caso conquiste ao menos um empate, a equipe garantirá seu quinto título brasileiro na história e, por isso, todos os detalhes podem fazer a diferença, incluindo a escalação.