Morais admite interesse em trocar o Vasco pelo Boca Juniors O meia Morais admitiu nesta segunda-feira estar seduzido pelo interesse do Boca Juniors em contratá-lo. O vice-presidente de futebol do Vasco, José Luís Moreira, disse que o clube argentino ainda não fez nenhuma proposta oficial pelo jogador, mas afirmou que ?todo jogador tem o seu preço?. ?Eles vão ter de vir com um caminhão de dinheiro. A multa contratual do Morais com o Vasco gira entorno de R$ 30 milhões. Para levá-lo, a diretoria do Boca Juniors terá de suar bastante?, declarou José Luís Moreira. ?Ninguém, no entanto, é inegociável.? Apesar de estar feliz pelo assédio do Boca, Morais fez questão de demonstrar todo seu carinho pelo Vasco, clube onde foi revelado. ?Se falar que não estou seduzido, estou mentindo. Ainda mais para atuar num time que está na Libertadores?, afirmou o jogador. Com 22 anos, Morais chamou a atenção dos clubes estrangeiros depois do bom desempenho no Brasileirão do ano passado, quando ajudou o Vasco a ficar na sexta posição. Além do Boca Juniors, mais três times demonstraram interesse em contratá-lo até agora: Gimnastic de Tarragona, da Espanha, Red Bull Salzburgo, da Áustria, e Olympiakos, da Grécia.