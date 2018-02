Morais aponta Friburguense e Americano como pedreiras O meia Morais apontou Friburguense e Americano como os times de menor investimento do Rio mais difíceis de serem superados quando atuam em casa. O Vasco, por sinal, enfrenta neste domingo o Friburguense, em Friburgo, em partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara. O apoiador admitiu que o jogo vai ser muito complicado. ?O campo é pequeno, eles treinam lá e vai ser difícil fugir da marcação. Quando dribla um, tem sempre o outro na cobertura?, declarou Morais. Para complicar, o Vasco não tem boas lembranças de jogar em Friburgo. Ultimamente, os jogadores de ponta do clube (Romário, Ramon, Juninho Pernambuco e Luizão) se machucaram ao enfrentar o Friburguense no Estádio Eduardo Guinle. ?Jogo lá desde moleque e nunca aconteceu nada. Não posso pensar nisso, tenho de jogar futebol. Posso me contundir em qualquer lugar e, se a gente entrar em campo cauteloso, vamos ser atropelados?, afirmou Morais.