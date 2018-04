Morais comemora tempo 'extra' do Vasco

O técnico Valdir Espinosa, que continua tentando encontrar a formação ideal para o Vasco, não poderá reclamar de falta de tempo para preparar o time para o confronto decisivo contra o Corinthians. A CBF adiou a partida (e Atlético-MG x Goiás, no Mineirão) do domingo, dia 25, para a quarta-feira, 28, às 21h45, atendendo ao pedido da TV Globo, que ficou sem jogos nas noites de quarta-feira com as eliminações dos clubes brasileiros da Copa Sul-Americana. O maior beneficiado será o meia Morais, que entrou no segundo tempo do empate contra o Figueirense, depois de cinco meses afastados dos gramados por conta de uma lesão no púbis. "Foi muito bom para mim. Com esses 17 dias, acho que poderei atuar até os 90 minutos", afirmou Morais, após um bom período fora de combate. Moraes revela estar ansioso com a volta. "Parece que eu estou subindo para o profissional agora. Senti até falta da concentração" disse. "É um recomeço. Os dois últimos jogos serão importantes para eu não começar a próxima temporada muito atrás dos outros." O Vasco ocupa uma modesta 13.ª posição no Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. Na última rodada, após estar vencendo por 3 a 0 cedeu um impressionante empate em Florianópolis para o Figueirense, em 3 a 3. Na última rodada, o time enfrentará em casa o Paraná.