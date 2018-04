Morais deve ser a novidade do Vasco diante do Figueirense

Boa notícia é algo raro nos últimos tempos em São Januário, mas uma das mais aguardadas chegou nesta quarta-feira. O meia Morais, que lutou durante todo o ano contra uma severa contusão no púbis, já treina com bola e está liberado pelos médicos do Vasco para jogar. A decisão agora fica por conta do técnico Valdir Espinosa, se o atleta enfrenta o Figueirense, domingo, em Florianópolis. De todo modo, é muito pouco provável que Morais retorne ao time como titular, visto que precisa recuperar ritmo de jogo. Com sua volta, Espinosa pretende armar o meio-campo com Amaral, Leandro Bonfim, Conca e Morais. O treinador, que soma uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos à frente da equipe, exige do elenco uma vaga na Copa Sul-Americana. Atualmente, o Vasco é o 12.º colocado, com 47 pontos, e estaria fora, pois apenas do quinto ao 11º habilitam-se para o torneio. "No futuro, o Brasil dará mais importância à Sul-Americana, pois nenhum time brasileiro a conquistou", aposta Espinosa. "Temos que nos classificar para sermos os primeiros no ano que vem."