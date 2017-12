Morais diz que Vasco não é só Alex Dias ?Existe vida sem Alex Dias?. Foi assim que o meia Morais reagiu ao ser indagado se o Vasco sentiu a ausência de seu principal jogador, que se recupera de contusão. Ele lembrou que a equipe cruzmaltina venceu as duas últimas partidas sem o terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols, e está a três pontos de se livrar do fantasma do rebaixamento. ?Por um lado foi bom porque alguns jogadores provaram que têm qualidade também. Mas, claro que o Alex Dias é diferenciado?, declarou Morais, feliz com a boa fase. Ele vem sendo apontado por todos em São Januário como o destaque do Vasco nas últimas rodadas. ?Sempre procuro fazer o meu melhor em campo. Tive personalidade e mostrei meu futebol?.