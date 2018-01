Morais enfim se reapresenta ao Vasco O meia Morais se reapresentou nesta quinta em São Januário e foi suspenso por quatro dias por ter viajado para Maceió (AL), sem autorização, na primeira quinzena de maio, a fim de resolver problemas pessoais - disse que estava doente. Em reunião com os dirigentes, ele mostrou o atestado médico, até para afastar a possibilidade de ter seu contrato rescindido. O técnico Dário Lourenço espera que Morais chegue com "uma cabeça boa" e disposto a ajudar o Vasco a melhorar seu desempenho no Campeonato Brasileiro. "Ele pode dar um suporte no meio-de-campo, fazendo a ligação com o ataque. É um bom jogador e pode ser útil", declarou o treinador. Com a punição, Morais terá um fim de semana de folga e vai começar a treinar com o elenco a partir de terça-feira. "Ele já perdeu quase 20 dias de trabalho. Poderia estar mais entrosado", lamentou Dário Lourenço.