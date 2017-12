Morais está ansioso para pegar o Flamengo Um dos principais destaques do Vasco no Campeonato Carioca, o meia Morais está ansioso em disputar o clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã. A partida é válida pelas semifinais da Taça Guanabara. O jogador, que enfrentou o rival diversas vezes nas categorias de base, reconhece que agora a responsabilidade é bem maior. "A expectativa é a melhor possível. Nos profissionais a pressão é muito grande, mas estou preparado", disse Morais, que deve atuar ao lado do meia Marcelinho Carioca, recuperado de contusão. No treino desta sexta-feira, o atacante Valdir foi poupado por causa de um problema no pé direito. Ele, porém, garantiu que estará em campo.