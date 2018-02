Morais já fala em ficar no Vasco até o meio do ano O meia Morais já não acredita mais em sua saída do Vasco, pelo menos até o segundo semestre. O jogador disse que, depois de recusar uma proposta para atuar no futebol austríaco, em dezembro, não apareceu outra oportunidade internacional de deixar o clube carioca, apesar dos rumores sobre o interesse do Olympiacos, clube da Grécia que conta com Rivaldo. ?Aqui (Resende, no Sul Fluminense, local da pré-temporada do clube) é até difícil ter sinal de celular. E se estou longe do Rio imagina da Grécia??, brincou o jogador, um dos responsáveis pela boa campanha do Vasco, sexto colocado no Brasileirão do ano passado. ?Este é o momento de trabalhar para ir bem no Estadual do Rio e na Copa do Brasil, e abrir novas portas.? Em dezembro, Morais recebeu uma proposta para atuar no Red Bull Salzburg, da Áustria. O clube estava disposto a pagar 5 milhões de euros pelos direitos federativos do atleta, que recusou a oferta por considerar o futebol local de pouca expressão. No sábado, o Vasco realizará o segundo amistoso do ano. Atuará em Resende contra o Boa Vista de Saquarema, clube que estréia na primeira divisão do Estadual do Rio. Nesta quarta, a expectativa é pela presença de Romário na cidade. O jogador fará um teste para saber se está recuperado de dores musculares e atuar no coletivo marcado contra os juniores vascaínos, no período da tarde.