Morales continua luta para encerrar veto ao futebol na altitude

O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta terça-feira que continuará lutando para acabar de vez com o veto ao futebol na altitude, após a Federação Internacional de Futebol (Fifa) permitir temporariamente a realização de partidas em locais 2.750 metros acima do nível do mar. Morales ressaltou que continuará trabalhando por meio de um estudo elaborado por especialistas em saúde, para evitar que o futebol na altitude seja novamente vetado. "Esperamos encerrar a questão da altitude para sempre", disse o líder boliviano em entrevista coletiva no Palácio do Governo, na capital La Paz. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, anunciou nesta terça a suspensão temporária do veto às partidas internacionais em altitudes superiores a 2.750 metros acima do nível do mar, um dia antes do Congresso da organização na cidade australiana de Sydney. Para substituir a proibição, Blatter propôs um pacote de normas para a prática do futebol "em condições extremas" que inclui, além da altura, o calor, umidade, frio e os altos níveis de poluição. A Fifa emitiu várias resoluções para restringir a prática do futebol na altitude desde o ano passado. A mais recente estabelecia que só seriam realizadas partidas internacionais a mais de 2.750 metros após um período de aclimatação de pelo menos duas semanas para os jogadores. O estádio Hernando Siles, de La Paz, onde a seleção boliviana joga suas partidas, está situado 3.577 metros acima do nível do mar. "Vamos permitir provisoriamente jogar na altitude de La Paz, mas reabriremos o debate para continuar analisando a situação", destacou Blatter em Sydney. Evo Morales expressou sua "enorme satisfação" com a decisão da Fifa e destacou a importância da "cooperação permanente" entre seu Governo e a federação boliviana de futebol na luta contra o veto. "Para mim, o esporte é a melhor diversão para o ser humano",disse Morales, que joga futebol habitualmente.