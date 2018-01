Moratti anuncia renovação de Mancini por quatro temporadas Massimo Moratti, presidente e acionista majoritário da Inter de Milão, que com a vitória sobre o Siena neste domingo conquistou o Campeonato Italiano 2006-07, anunciou a renovação do técnico Roberto Mancini para as próximas temporadas. "Nos já tínhamos acertados a renovação há alguns dias", se limitou a comentar Moratti no vestiário do seu time, em meio as comemorações pela conquista. O contrato firmado entre Mancini e a Inter valerá pelas próximas quatro temporadas, com opção de renovação por mais um ano. Mancini treinará a equipe até 30 de junho de 2011, com possibilidade de extender o contrato até 30 de junho de 2012. O presidente, a comissão técnica e os jogadores da Inter decidiram dedicar o título à Giacinto Facchetti, morto no último verão, quando era presidente do clube.