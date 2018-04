Moratti coloca permanência de técnico em dúvida na Inter de Milão

MILÃO - O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, afirmou nesta terça-feira que ainda está "pensando qual é a melhor opção" para o clube ao comentar a situação do técnico Andrea Stramaccioni. O time terminou o último Campeonato Italiano na modesta nona posição e o trabalho do comandante está em xeque.

Ao ser questionado por repórteres se tinha alguma novidade a contar sobre o futuro da Inter, o dirigente adiantou que precisa "tomar decisões" e deixou claro que ainda analisa se vale a pena seguir com Stramaccioni no comando para a próxima temporada do futebol europeu.

Moratti admite que o técnico vem mostrando suas qualidades no cargo, mas reconheceu que lhe faltam melhores resultados. "Eu também faço a mesma reflexão. Por um lado temos um cara com talento que seguramente terá êxito em seu trabalho, mas por outro temo uma situação deste tipo (de insucessos). Por isso estou pensando qual é a melhor opção", completou.

Stramaccioni admitiu alívio com o fim desta temporada e já pediu pela contratação de reforços para a próxima temporada. Um deles pode ser o volante Paulinho, do Corinthians, mas segue a dúvida se o clube seguirá com o mesmo treinador, até porque pela primeira vez desde a temporada 1999/2000 o time não conseguiu se classificar para as competições europeias por meio do Campeonato Italiano. O próprio Stramaccioni já reconheceu que a sua permanência no cargo não está assegurada.