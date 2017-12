Moratti: Ronaldo é o maior do mundo Ronaldo "é o maior do mundo?, afirmou nesta segunda-feira o presidente da Internazionale de Milão, Massimo Moratti, feliz com a atuação do atacante brasileiro na ?maravilhosa? vitória, por 3 a 1, diante do Brescia, domingo, pelo Campeonato Italiano. "Vi se tornar realidade um projeto nascido há alguns anos nas mãos do grande treinador Héctor Cúper? disse o dirigente. ?Esperei muitos anos para ver Vieri e Ronaldo juntos.?