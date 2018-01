Moratti volta a criticar Ronaldo O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, parece não se conformar com a decisão do atacante Ronaldo de trocar a equipe italiana pelo Real Madrid. Nesta terça-feira, em entrevista ao diário ?La República?, ele voltou a fazer duras críticas contra o brasileiro. Moratti afirmou que Ronaldo só se mudou para a Espanha por causa de dinheiro, desmentindo assim, a tese de que teria algum tipo de atrito com o técnico Héctor Cúper. ?Ronaldo se foi por um punhado de moedas, o que para o jogador de seu nível é uma decisão ridícula?, disse o dirigente. ?Ao trocar de clube por esse dinheiro, jogou fora boa parte de sua reputação?, acrescentou. Ronaldo foi vendido ao Real por 45 milhões de euros. ?Eu acho que ele decidiu sair no dia em que ganhou o Mundial. Acreditou que havia voltado a ser rei e que teria um crédito ilimitado. Em resumo, o sucesso lhe subiu à cabeça?, disse. Moratti desmentiu a informação de assessores de Ronaldo, segundo as quais, o jogador estava sendo boicotado pelo técnico argentino Héctor Cúper. ?Ele se transferiu unicamente por interesse. Se preocupou apenas com si mesmo e em seus interesses pessoais?, afirmou.