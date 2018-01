"Mordido", Botafogo encara a Lusa O "mordido" Botafogo está definido para o jogo contra a Portuguesa, neste sábado, às 16 horas, em Ribeirão Preto. O técnico Basílio poderá contar com as voltas do zagueiro Márcio Pereira e do meia Renê, que cumpriram suspensão. Pelo mesmo motivo, o time não poderá contar com o volante Axel. Em Ribeirão Preto, foram mal recebidas algumas declarações de jogadores da Portuguesa durante a semana, segundo as quais, os lusos viriam para Ribeirão Preto para vencer por goleada e se classificar por índice técnico. Este fato mexeu com o brio dos atletas que agora têm mais um bom motivo para encarar o jogo como questão de honra. Sem vitória e com apenas dois pontos, o time é o lanterna do grupo 3 e se prepara para disputar o "rebolo" a partir do dia 26. Seu objetivo principal é fugir da Série A2.