Morelia e Peñarol garantem vaga O Monarcas Morelia, do México, e o Peñarol, do Uruguai, venceram seus jogos nesta terça-feira à noite e garantiram classificação para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O Peñarol teve mais dificuldade em sua partida contra o Montevideo Wanderers. A partida terminou empatada por 2 a 2 no tempo regulamentar e a vaga acabou sendo decidida nos pênaltis. Aí o Peñarol foi melhor e venceu por 5 a 2. Agora, vai enfrentar o vencedor do confronto entre São Caetano e Univeridad Católica, do Chile, que jogam nesta quarta-feira, no ABC. Jogando em casa, o Monarcas passou para as quartas-de-final ao vencer o time equatoriano do Olmedo por 3 a 2. Fernandes (2) e Noriega marcaram os gols do Morelia. Na próxima fase, o time mexicano vai enfrentar o vencedor de Cienciano (PER) e América do México.