Moreno treina entre os reservas do Flamengo e lidera goleada

RIO - O atacante Hernane largou na frente na luta com Marcelo Moreno pela condição de titular do Flamengo no início do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, o técnico Jorginho comandou um treino tático no CT Ninho do Urubu e escalou o artilheiro do Campeonato Carioca entre os titulares. O problema para ele é que o centroavante recém-contratado liderou a goleada dos reservas por 7 a 3 ao marcar dois gols.

Na atividade, Jorginho também indicou que o volante Luiz Antônio ganhou a condição de titular no meio-de-campo do Flamengo, substituindo Amaral, que treinou entre os reservas. A equipe principal foi escalada com a seguinte formação: Felipe; Léo Moura, Gonzales, Renato Santos e Ramon; Luiz Antônio, Elias, Renato Abreu e Gabriel; Rafinha e Hernane.

Já a equipe reserva do Flamengo treinou com: Paulo Victor; Paulinho, Wallace, Samir e João Paulo; Amaral, Diego Silva, Rodolfo (Val) e Carlos Eduardo; Adryan (Nixon) e Marcelo Moreno. Após o treinamento tático, Adryan, Rodolfo e Mattheus fizeram um trabalho de finalização com os auxiliares-técnicos Jaime de Almeida e Ailton.

Jorginho, que não fez mudanças nos titulares do Flamengo durante o treinamento, ainda tem mais três dias para definir a escalação do time para a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe vai enfrentar o Santos, às 16 horas, em Brasília.