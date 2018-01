Morientes estréia amanhã no Liverpool A estréia do atacante espanhol Fernando Morientes, contratado esta semana do Real Madrid por 9 milhões de euros (R$ 32,4 milhões), será a atração do Liverpool no clássico deste sábado contra o Manchester United, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A única dúvida do técnico Rafa Benitez é se o novo reforço começará jogando ou entrará no segundo tempo. "Ele não vinha jogando muito no Real Madrid, mas fez dois treinos aqui e disse que está em forma. É um grande reforço para nós e poderá ser muito útil contra o Manchester", disse o treinador do Liverpool. Morientes está empolgado com a nova etapa de sua carreira. Depois de ter feito sucesso no Monaco na temporada passada, voltou ao Real Madrid com a esperança de ter um bom espaço mas acabou se transformando na quarta opção para o ataque depois da chegada de Michael Owen, que era do Liverpool. "Todo jogador quer jogar e levei isso em conta quando decidi vir para cá?, explicou. Outros jogos deste sábado na Inglaterra: Aston Villa x Norwich, Charlton x Birmingham, Manchester City x Crystal Palace, Newcastle x Southampton, Portsmouth x Blackburn, Tottenham x Chelsea e Bolton x Arsenal. A rodada será completada no domingo, com dois jogos: Middlesbrough x Everton e Fulham x West Bromwich.