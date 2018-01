Morientes marca cinco e Real goleia O Real Madrid arrasou o Las Palmas com uma vitória por 7 a 0, neste domingo, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com os mesmos 43 pontos do Valencia. O grande destaque do jogo foi o atacante Morientes, que marcou cinco gols e ainda perdeu um pênalti no final - Zidane e Angel (contra) fizeram os outros. Antes da partida deste domingo, o Las Palmas tinha a defesa menos vazada do Campeonato Espanhol, com 20 gols sofridos, mas sucumbiu diante da força do Real. Dos cinco gols marcados por Morientes, quatro foram de cabeça - como prêmio, o atacante levou a bola do jogo para casa. Aos 43 minutos do segundo tempo, ele ainda teve a chance de fazer mais um, mas bateu muito mal o pênalti. Mesmo assim, isso não o impediu de assumir a artilharia da competição, com 15 gols no total. Mais cinco partidas foram disputadas neste domingo no Campeonato Espanhol: Real Sociedad 3 x 1 Zaragoza, Osasuña 1 x 0 Rayo Vallecano, Málaga 1 x 0 Alavés, Espanhol 1 x 0 Valladolid e Deportivo La Coruña 0 x 0 Villareal.