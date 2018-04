Morientes se diz feliz por jogar na Espanha, não na Itália

O atacante espanhol Fernando Morientes, do Valencia, disse hoje que a Itália pode sofrer um "êxodo de estrelas" por causa da recente violência ligada ao futebol no país. Além disso, Morientes afirmou que teria de "pensar" antes de aceitar uma proposta para defender um clube italiano. "Se eu recebesse uma oferta da Itália pensaria antes, porque acho que é uma situação muito incômoda a vivida lá atualmente. Inclusive jogadores italianos como Cannavaro (Real Madrid) disseram que estão felizes por jogar aqui (na Espanha)", afirmou. "Estou convencido de que, se a situação continuar deste jeito, os mais beneficiados serão os clubes de países como a Inglaterra ou a Espanha, porque os jogadores terão de deixar a Itália diante de uma situação tão complicada como essa", opinou. Para Morientes, "o que perde é o futebol, neste caso o futebol italiano e os jogadores que estão no país."