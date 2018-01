Morientes troca Real por Liverpool O atacante Morientes não é mais jogador do Real Madrid. O jogador espanhol vai defender o Liverpool nas próximas três temporadas por 9 milhões de euros, anunciou nesta quarta-feira o clube madrileno em sua página na internet. ?O jogador viaja para Liverpool para realizar exames médicos?. Morientes defendeu o Monaco na temporada passada e regressou a Madri no final da temporada. O artilheiro fazia parte dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, que já conta com outros três atacantes Ronaldo, Raúl e Michael Owen. ?Nunca me esquecerei do Real Madrid. Vou sempre levá-lo no meu coração?, disse.