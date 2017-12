Morientes vai para Monaco; Makelele espera Sem lugar para jogar entre os ?galácticos? do Real Madrid, o atacante Morientes procurou outros ares e espaço para demonstrar o seu futebol. Segundo seu representante, Ginés Garbajal, o jogador espanhol foi emprestado, neste domingo, por uma temporada ao Monaco. ?Fernando fechou acordo com o clube francês e foi emprestado por uma temporada. Ele queria mesmo jogar no Monaco e está muito feliz por isso?. Colocado no banco depois da chegada do brasileiro Ronaldo, ele que já marcou 105 gols em 257 jogos e 20 em 30 oportunidades na seleção espanhola, era ainda disputado pelo Lyon, Roma, Valencia e Zaragoza. No clube francês, Morientes vai substituir o atacante Shabani Nonda, contundido, e deve receber um salário mensal de 200 mil euros. Outro que deve deixar o Real Madrid é o volante Makelele. Sua transferência para o Chelsea está acertada desde sábado, mas foi interrompida neste domingo por causa da porcentagem a qual o jogador tem direito. O clube espanhol se nega a ceder ao atleta 15% de seu passe, correspondente a 3,6 milhões de euros. O mercado europeu encerra hoje à meia-noite toda e qualquer transação para este início de temporada.