Morre Alan Ball, campeão mundial pela Inglaterra em 1966 Ex-jogador da seleção inglesa que ganhou a Copa do Mundo de 1966, Alan Ball morreu na noite da última terça-feira de ataque cardíaco, aos 61 anos de idade. O jogador, o mais jovem da equipe que conquistou a Copa no Estádio de Wembley, em 1966, morreu logo após assistir à semifinal da Liga dos Campeões entre o Manchester United e o Milan. Segundo Jimmy, filho de Ball, seu pai estava em "perfeita forma" antes do ataque do coração e até havia trabalhado no jardim de sua casa, em Southampton (sul da Inglaterra), antes de ver o jogo. Ball começou sua carreira defendendo o Blackpool. Também passou por Everton, Arsenal e Southampton, e foi treinador de vários clubes. Em 2000, recebeu a condecoração de Membro do Império Britânico (MBE) por seus serviços ao futebol. Ele é o segundo campeão de 1966 a morrer. O capitão da equipe, Bobby Moor, foi o primeiro, vítima do câncer, em 1993. "Era o mais jovem da equipe e foi o melhor jogador na final da Copa do Mundo de 1966", disse o ex-jogador Geoff Hurst.