Morre aos 63 anos o presidente do Mogi Mirim Esporte Clube

Morreu à 0h15 desta terça-feira, 6, aos 63 anos, o empresário Wilson Fernandes de Barros, presidente do Mogi Mirim Esporte Clube. Com diabetes e necessitando de transplantes de pâncreas e rins, Barros faleceu em virtude de uma parada cardíaca ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Mogi-Mirim. Ele tentava se recuperar uma crise renal muito forte e vinha fazendo sessões de hemodiálise. A morte do Wilson ocorre três dias após o Mogi Mirim conquistar o acesso para a Série A-1 do Futebol Paulista depois de ficar dois anos na série A-2. No último sábado, no jogo contra o Oeste, partida que terminou em 0 x 0, Wilson de Barros ainda esteve no vestiário para conversar e incentivar os atletas. Estava prevista para as 3h30 desta terça-feira a chegada do corpo de Wilson de Barros ao estádio Papa João Paulo II, do Mogi Mirim. Extra-oficialmente, o corpo de Wilson será enterrado no Cemitério Municipal no final da tarde desta terça-feira.