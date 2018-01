Morre Caju, ex-goleiro do Atlético-PR O ex-goleiro do Atlético Paranaense e um dos maiores ídolos do clube, Alfredo Gottardi, o Caju, morreu nesta segunda-feira, aos 85 anos de idade, de causas naturais. O corpo será velado durante toda noite no salão nobre do Estádio Joaquim Américo, com sepultamento marcado para as 11 horas desta terça-feira, no Cemitério Água Verde, em Curitiba. Gottardi começou a jogar com 17 anos de idade, em 1933. O Atlético foi o único time que defendeu nos 17 anos em que atuou nos campos de futebol. Além da camisa atleticana, ele vestiu somente a da seleção brasileira no Sul-Americano de 42, no Uruguai, quando foi considerado o melhor goleiro da competição. Apesar de ter recebido várias propostas para mudar de clube, Caju, também conhecido na época como "Majestade do Arco", preferiu continuar em Curitiba. A diretoria atleticana já havia homenageado o goleiro, em 1999, dando seu nome ao centro de treinamento inaugurado no Bairro Umbará.