Morre de infarto, aos 76 anos, Olavo O ex-zagueiro Olavo caminhava nesta sexta-feira pelo Canal 2 no sentido da praia quando sofreu um infarto e morreu aos 76 anos. Ele foi um dos ídolos do Santos no tempo de Pelé, clube em que conquistou títulos importantes como o mundial de 62, o sul-americano de 62, o bicampeonato da Taça Brasil, em 61 e 62 e o paulista de 61. Santista de nascimento, Olavo começou jogando em pequenos times da cidade, chegando à Portuguesa Santista. Para chegar ao Santos, porém, passou antes pelo maior rival do clube da Vila Belmiro, o Corinhians, onde conquistou o título paulista do quarto centenário em 1954. Olavo Martins de Oliveira nasceu em Santos em 9 de novembro de 1927 e seu corpo será sepultado neste sábado pela manhã em sua cidade natal. Na partida deste domingo entre Santos e Ituano, na Vila Belmiro, o ex-jogador será homenageado com um minuto de silêncio.