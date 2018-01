Morre ex-presidente do Vasco Presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama entre os anos de 1966 e 1967 e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube, o empresário João da Silva morreu no fim da noite de terça-feira, aos 80 anos, em sua residência, vítima de embolia pulmonar. O corpo de Silva, considerado uma das figuras mais importantes da história do Vasco, foi enterrado nesta quarta-feira no cemitério do Caju. Em luto, o clube cancelou os treinos desta terça em São Januário.