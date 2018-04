Morre Henri Michel, campeão olímpico em 1984 e técnico da França na Copa de 1986

Técnico da seleção francesa entre 1984 e 1990, Henri Michel morreu nesta terça-feira, aos 70 anos de idade, após ser vítima de um câncer. Sob o comando do treinador, a França foi campeã olímpica no futebol masculino em 1984, nos Jogos de Los Angeles, onde derrotou o Brasil por 2 a 0 na decisão da medalha de ouro.

Dois anos mais tarde, ele também dirigiu os franceses contra a seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, onde o time comandado por Telê Santana caiu na disputa por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação. Naquela ocasião, Zico desperdiçou, antes do tempo extra, o pênalti que poderia ter levado o Brasil às semifinais do Mundial.

"Henri Michel, monumento do futebol francês, nos deixou nesta manhã", lamentou a União Nacional de Futebolistas Profissionais (UNFP) da França, por meio de uma mensagem no Twitter, para lamentar o falecimento nesta terça.

Michel também foi jogador da seleção francesa e defendeu o time nacional em 58 partidas, entre 1967 e 1980, sendo que vestiu a camisa do Nantes por 16 anos entre 1966 e 1982. No período, se tornou ídolo do clube e foi campeão francês em 1973, 1977 e 1980, além de ter faturado um título da Copa da França em 1979.

Após encerrar a sua carreira como jogador, alcançou sucesso à frente da seleção olímpica e depois conquistou o terceiro lugar no Mundial de 1986 ao derrotar a Bélgica. Antes disso, foi superado com o time nacional pela Alemanha nas semifinais.

O treinador acabou deixando o cargo na seleção após um empate por 1 a 1 com o modesto Chipre pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 1990, depois de já ter fracassado na tentativa de classificar a França para a Eurocopa de 1988.

Por meio de nota em seu oficial, a Federação Francesa de Futebol lamentou a morte de Michel. Presidente da entidade, Noel Le Graet destacou que ele teve "uma carreira notável como jogador e treinador" e lembrou do ouro olímpico obtido em 1984 e da passagem à semifinal da Copa de 1986. "Enviamos nossas mais profundas condolências à sua família e entes queridos", disse o dirigente.

SEMPRE NO CAMINHO DO BRASIL

Após deixar a seleção francesa, Michel teve curta passagem pelo comando do Paris Saint Germain no início da década de 1990 e depois começou a trilhar uma longa carreira como técnico fora de seu país. Se firmou como treinador na África e no Oriente Médio, e acabou marcando presença com outras três seleções em Mundiais. Primeiro em 1994, nos Estados Unidos, onde dirigiu Camarões e foi derrotado por 3 a 0 pelo Brasil na segunda partida da equipe dirigida por Parreira na campanha do tetracampeonato.

Curiosamente, ele voltaria a enfrentar a seleção brasileira em uma Copa quatro anos depois, quando comandou o Marrocos e foi superado novamente por 3 a 0 pelos brasileiros, em Nantes, na França, também na segunda rodada da fase de grupos no Mundial de 1998.

A sua última participação como técnico em um Mundial aconteceu em 2006, quando esteve à frente da Costa do Marfim na competição realizada na Alemanha. E a sua carreira como treinador foi encerrada em 2012, então em curta passagem na seleção do Quênia.