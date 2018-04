Morre Idário, campeão paulista pelo Corinthians em 1954

Revelado pelo Corinthians, Idário foi lembrado pelo site oficial do clube "como um verdadeiro deus da raça". Com a camisa corintiana, conquistou o histórico Campeonato Paulista de 1954, o do quarto centenário da cidade de São Paulo, ao ajudar a bater o Palmeiras na decisão.

Além do Paulistão de 1954, ele ainda foi campeão estadual em 1951 e 1952 e conquistou os Torneios Rio-São Paulo de 1950, 1953 e 1954. Idário disputou 475 partidas pelo Corithians e marcou seis gols. Depois, o jogador encerrou a sua carreira no Nacional, de São Paulo.