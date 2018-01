Morre Joel, campeão mundial de 58 O ex-ponta-direita Joel Martins, um dos grandes ídolos da história do Flamengo, morreu na manhã de hoje, aos 71 anos, vítima de problemas gastro-intestinais. Joel também teve destaque atuando pela seleção brasileira. Marcou quatro gols em 15 jogos que disputou, entre os anos de 1957 e 1961. Seu principal título foi o de campeão mundial de 1958 pela equipe nacional, na Suécia, o primeiro do Brasil em Copas. Era o preferido do então técnico Vicente Feola e começou a competição como titular. No decorrer do torneio, no entanto, perdeu a vaga para Garrincha e não a recuperou mais. O craque começou a se queixar de um mal-estar horas antes das festas de reveillon. O enterro será às 13 horas, no Cemitério de São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. Joel era um atacante ágil e habilidoso. Tinha velocidade e, além de marcar gols, deixava seus companheiros em condições de fazê-los. No Flamengo, destacou-se principalmente no tricampeonato carioca, conquistado em 1955. Faturou, também, o Torneio Rio-São Paulo de 1961. Marcou 115 gols com a camisa rubro-negra em 404 jogos, dos quais venceu 244, empatou 74 e perdeu 86. Trabalhou, também, nas categorias de base do clube carioca por muitos anos e ajudou a revelar craques como Zico, Leandro, Júnior, Andrade, Mozer e Adílio.