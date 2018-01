Morre Mauro, o capitão do Bi Uma das biografias mais lindas do futebol brasileiro teve escritas nesta quarta-feira suas últimas linhas na Santa Casa de Misericórdia e no Cemitério da Saudade de Poços de Caldas. No clima ameno de típica tarde de fim de inverno na estância mineira, dezenas de amigos, antigos companheiros, parentes e apaixonados pelo futebol foram se despedir de Mauro Ramos de Oliveira. O capitão do bicampeonato Mundial, em 1962, no Chile, pendurou de vez as chuteiras na terra e foi se juntar a Castilho, Didi, Garrincha, Vavá, Zózimo, outros mitos daqueles anos de ouro. Em duas décadas dentro dos campos, entre os anos 40 e 60, Mauro Ramos enfrentou com elegância os mais hábeis atacantes do futebol mundial. Raras vezes perdeu a classe, como estilista da bola. A mesma firmeza mostrou nos últimos anos, ao lutar com dignidade contra problemas cardíacos (que motivaram longa internação em São Paulo) e contra o câncer no estômago. Mauro, um gigante, se foi na manhã desta quarta-feira, aos 72 anos. Mauro Ramos morreu em Poços, na mesma cidade em que nasceu, em 30 de agosto de 1930, e na qual iniciou a carreira, em 1946, como juvenil da Associação Atlética Caldense. A passagem pelo time da casa foi brevíssima - tão rápida quanto a experiência na Sanjoanense, no ano seguinte, na vizinha São João da Boa Vista. Embora ainda fosse um adolescente, seu futebol de gente grande chamou a atenção do Palmeiras e do São Paulo. Os dirigentes do Morumbi foram mais hábeis e o contrataram, num dos melhores negócios de sua história. Mauro Ramos não se intimidou de jogar ao lado de craques como Bauer, Rui, Noronha, Renganeschi, Leônidas da Silva e, em pouco tempo, se tornou titular absoluto, a ponto de chamar a atenção de Flávio Costa, o todo-poderoso técnico da seleção brasileiro. Em 1949, ganhou vaga no time e foi campeão sul-americano. Só não participou da Copa de 50, porque Augusto e Juvenal eram intocáveis; Nena e Pinheiro, os reservas, mais experientes. O trabalho no São Paulo, campeonato após campeonato, foi suficiente para garantir-lhe convocações para as Copas de 54 (Suíça) e 58 (Suécia). Em 62, quando repetiu o gesto de Bellini no estádio Nacional de Santiago, já estava no Santos. Nos 12 anos de serviços para o Tricolor paulista, Mauro Ramos jogou 444 partidas, não fez gol, mas ganhou os títulos paulistas de 48. 49, 53 e 57. O estilo, a elegância eram tão impecáveis, que recebeu o apelido de "Marta Rocha" do futebol, numa comparação à mais famosa miss Brasil, musa dos anos 50. O astro que tinha ?panca? de zagueiro - para usar gíria em vaga na década de 60 - saiu do São Paulo em 1960 justamente por se desentender com Vicente Feola, treinador do clube e que o havia levado à Suécia. A transferência para o Santos foi por 5 milhões de cruzeiros, uma soma alta para aquela época. Encaixou à perfeição na Vila Belmiro e fez parte do time mais memorável do Santos. Mauro Ramos teve como companheiros de conquistas nacionais e internacionais Gilmar, Dalmo, Zito, Mengálvio, Coutinho, Dorval, Pelé, Pepe. Com essa trupe de artistas da bola, ganhou a Copa Brasil de 61, 62, 63, 64, 65, faturou a Copa Libertadores de 62 e 63, o Mundial de Clubes de 62 e 63, além dos Paulistas de 60, 61, 62, 64 e 65 e do Rio-São Paulo de 63, 64 e 66. As taças, em competições amistosas, foram incontáveis. Mauro Ramos ficou no Santos até 1967, quando aceitou proposta para defender o Toluca, pelo qual foi campeão no México naquele mesmo ano. Por conta das amizades que fez no futebol mexicano, iniciou carreira de treinador no Deportivo Oro. Ainda voltou ao Brasil, onde comandou o Santos e o Coritiba. Mauro Ramos abandonou o futebol em 1974, aos 43 anos, e se tornou comerciante. Mauro Ramos resolveu dedicar-se apenas à família - a mulher Eni e os filhos Mauro, Sílvia e Márcio - e virou as costas para o futebol. Mas o futebol jamais esquecerá dele.