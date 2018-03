Morre no Rio o pai do ex-jogador Romário

Edevair de Souza Faria, pai do atacante Romário, morreu na tarde desta quinta-feira num hospital da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, vítima de um ataque cardíaco. Ele tinha 77 anos e estava internado desde a última semana, em decorrência de uma infecção urinária. Na madrugada de quinta, sofreu enfarte e não resistiu. Edevair será enterrado nesta sexta no Cemitério de Inhaúma, zona norte da cidade, onde a família é dona de um jazigo. "Não sei o horário do enterro. O Romário está em Fortaleza e já foi avisado", disse Dona Lita, mãe do Baixinho. "Ele [Edevair] já não estava muito bem. Tinha de fazer hemodiálise três vezes por semana e tomava remédios", completou. Apaixonado pelo América, Edevair tinha o sonho de ver seu filho vestindo a camisa do clube do seu coração. Edevair foi o principal responsável por impulsionar a carreira de Romário.