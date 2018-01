Morre o autor do 1º gol em copas O ex-jogador francês Lucien Laurent - autor do primeiro gol em uma copa do mundo - morreu nesta terça-feira, aos 97 anos. Laurent morreu em um hospital de Besancon, região leste da França. O gol histórico foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo, na vitória por 4 a 1 da França sobre o México, no dia 13 de julho de 1930, na Copa do Mundo do Uruguai. A seleção francesa perdeu em seguida para Argentina e Chile e acabou eliminada na primeira fase do Mundial. Laurent disputou apenas 10 partidas na seleção, mas conseguiu marcar 10 gols. Nascido em 10 de dezembro de 1907 na região de Val de Marne, sudeste de Paris, Laurent jogou no CA Paris, Sochaaux, Club Francais, Rennes, Estrasburgo e Besancon entre as décadas de 20 e 40.