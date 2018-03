Morre o ex-jogador Bigode, vice em 50 O ex-jogador João Ferreira, que ficou conhecido como Bigode e disputou a Copa de 1950 pela seleção brasileira, morreu na madrugada desta quinta-feira, em Belo Horizonte. Ele tinha 81 anos e estava internado desde o último domingo no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Segundo informações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Bigode apresentava um quadro de insuficiência respiratória e pneumopatia crônica, que evoluiu para uma infecção generalizada. O ex-jogador faleceu às 3h45. O corpo será encaminhado para a funerária da Santa Casa de Belo Horizonte. O velório e o enterro estão previstos para ocorrer ainda nesta quinta-feira, no Cemitério Bosque da Esperança. Bigode, assim como todos os seus companheiros de seleção, ficou marcado por ter perdido a final da Copa do Mundo de 1950, para o Uruguai, em pleno Maracanã.