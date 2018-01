Morre o ex-jogador Gilson Porto Morreu nesta segunda-feira, na cidade de Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador, o ex-jogador e técnico Gilson Porto, de 58 anos. Ponta-esquerda arisco e driblador, ele foi ídolo do Bahia nas décadas de 60 e 70. Depois se transferiu para o Corinthians, onde atuou por várias temporadas. Passou ainda por vários clubes brasileiros, como o Internacional-RS e o Fluminense-RJ. Quando parou de jogar, Gilson Porto iniciou carreira de treinador, dirigindo principalmente times do Nordeste. Tinha o carinho especial pelo Fluminense de Feira de Santana, time que dirigiu várias vezes. Ele morreu de câncer no pâncreas.