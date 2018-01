Morre o ex-jogador Jair Rosa Pinto O ex-jogador Jair Rosa Pinto, de 84 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, vítima de embolia pulmonar. Ele estava internado no Hospital da Lagoa, no Rio, depois de sofrer crise de insuficiência respiratória. Jair Rosa Pinto conquistou títulos importantes pelo Vasco, Palmeiras e Santos. Além disso, fazia parte da seleção brasileira que perdeu a final da Copa do Mundo de 1950 para o Uruguai, no Maracanã. O ex-meia nasceu em Quatis, no sul-fluminense, e morava na zona norte do Rio com sua mulher, dona Célia. Tinha dois filhos, Jair e Luís Antonio, e seis netos. Era conhecido por muita gente como Jair da Rosa Pinto, mas ele odiava esse "da", que não fazia parte de seu nome.