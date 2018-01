Morre o ex-ponta-direita Ratinho O ex-ponta-direita Heitor Martinho de Souza, o Ratinho, ex-jogador de Portuguesa de Desportos e São Paulo, morreu no final da tarde de domingo quando o carro em que viajava, um Gol, bateu de frente com um Golf na rodovia SC-495, nas proximidades do Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. Além de Ratinho, de 58 anos, morreram no acidente sua mulher, Maria Nirce de Aguiar, as filhas Maria Nirce e Charla e a neta Sasha.