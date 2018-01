Morre o ídolo flamenguista Dida O ex-jogador Dida, um dos maiores nomes da história do Flamengo, morreu nesta terça-feira no Rio de Janeiro, vítima de insuficiência hepática e respiratória. Edvaldo Alves de Santa Rosa tinha 68 anos e estava internado no Hospital Miguel Couto desde a semana passada, quando sofreu hemorragia hepática. Dida faz parte da galeria de jogadores lendários do Rubro-negro, onde jogou por cerca de 10 anos. Foi tricampeão estadual em 53, 54 e 55 e é o segundo maior artilheiro da história do clube com 244 gols. Perde apenas para Zico, que fez 508. Em 58, integrou a seleção brasileira campeã mundial na Suécia.