Morre o irreverente roupeiro Ximbica O irreverente roupeiro do Fluminense, Emílio Aguiar, o Ximbica, de 55 anos, morreu nesta segunda, às 5h30, vítima de ataque cardíaco fulminante. O profissional, que estava no clube há mais de 36 anos, trabalhou na seleção brasileira entre 1972 e 1986 e fez parte das delegações que estiveram nas Copas de 1974, 1978 e 1986. O enterro será nesta terça-feira, às 17 horas, no Cemitério do Caju, na zona norte do Rio.