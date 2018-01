Morre o medalhista olímpico mais velho O ex-jogador de hóquei Feroze Khan, medalhista de ouro olímpico mais velho do mundo, morreu na noite desta quarta-feira, na cidade paquistanesa de Karachi, sete meses depois de celebrar seu centenário. Khan jogou na seleção masculina de hóquei na grama da Índia - país que defendeu antes da independência do Paquistão - nos Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdã, na Holanda. ?É uma enorme perda para o hóquei paquistanês?, disse o ex-atleta e hoje secretário da Federação de Hóquei do Paquistão, M.H. Atif. ?Apesar de ter jogado apenas pela Índia, ele teve um papel importantíssimo na formação da equipe paquistanesa, que ganhou o ouro olímpico pela primeira vez nos Jogos de 1960, em Roma?, disse.