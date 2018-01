Morre Pospichal, lenda do futebol checo O ex-jogador Tomas Pospichal morreu nesta quarta-feira, aos 67 anos, vítima de uma grave doença, informou a federação de futebol local. Ponta-direita faceiro, foi dele o passe para o gol de Josef Masopust na final da Copa do Mundo de 62 contra o Brasil. Na ocasião, a seleção brasileira venceu os adversários por 3 a 1 e ficou com o bicampeonato. Quando em atividade, jogou 26 partidas pela equipe nacional e marcou oito gols. Defendeu as cores do Ostrava e do Sparta Praga e encerrou a carreira no Rouen, da França, em 1971. Como treinador conquistou o título checoslovaco com o Bohemians Praga e chegou às semifinais da Copa da Uefa (1982/83). Depois de ter sofrido várias crises cardíacas, Pospichal vivia com um coração transplantado.