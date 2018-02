Morre Rinus Michels: o técnico do século Morreu nesta quinta-feira, em uma hospital na cidade de belga de Aalst, aos 77 anos, Rinus Michels, o técnico que se tornou célebre por conceber o conceito do ?futebol total? e que em 1999 foi eleito pela Fifa como o ?Técnico do Século?. Michels foi um revolucionário e transformou a seleção de seu país no chamado ?carrossel holandês? - onde os jogadores não tinham posições fixas. De acordo com a asssociação de futebol de Holanda, KNVB, Michels foi internado recentemente para uma cirugria no coração, mas a causa da morte não foi divulgada. "Foi um dos melhores treinadores de toda a história do futebol?, disse o porta-voz da ?KNVB, Frank Huizinga. Rinus Michels comandou a famosa seleção holandesa da década de 70, apelidada de ?Laranja Mecânica?, além de grandes clubes da Europa, como o Barcelona, Ajax e Bayer Leverkusen. Michels, que jogou como meio-campo do Ajax na década de 40 e 50, começou a treinar o mesmo Ajax em 1965. Depois passou por Barcelona e pela seleção holandesa, com a qual conseguiu o título de campeão da Europa, em 1988. Michels tinha feito uma cirurgia cardíaca preventiva no dia 18 de fevereiro, mas teve complicações pós-operatórias e morreu nesta madrugada, às 5 horas locais (1 hora em Brasília). As reações na Holanda foram imediatas: o ex-técnico do FC Ajax, Ronald Koeman, declarou à agência holandesa ANP que na semana passada conversara com um amigo de Michels e havia entendido "que depois da operação as coisas iam bem". "Agora isto. Foi muito rápido", lamentou Koeman. Michels era conhecido como "O General", apelido que ganhou durante sua época de técnico, pela dureza que tinha com os jogadores. Na Holanda, uma frase sua ficou famosa: "O futebol é a guerra". Nascido em Amsterdã, em 9 de fevereiro de 1928, estreou no Ajax 17 anos depois, como jogador. Foi técnico do Barcelona de 1971 a 1975 e de 1976 a 1978. Entre 1975 e 1976 assumiu o Ajax, que já comandara de 1965 a 1971. Durante seus anos à frente do Ajax, formou as bases do "futebol total", que mais tarde assombrariam o mundo inteiro com o "Carrosel Holandês". Com Johan Cruyff à frente, Michels criou uma nova forma de jogar futebol, na qual os jogadores da equipe trocavam de posição, indo do ataque para a defesa, e vice-versa, graças a uma excepcional condição física, muito inovadora para aqueles tempos. Em 1988, a Holanda, com uma seleção completamente renovada, foi a campeã da Europa, o grande título da carreira de Michels. Em 2004, Rinus Michels foi eleito o melhor técnico holandês dos últimos 50 anos.