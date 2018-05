Morre Rubens Approbato Machado, ex-presidente do STJD

Morreu nesta quinta-feira Rubens Approbato Machado. Conselheiro vitalício do Corinthians, ele foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, entre 1992 e 2002, e presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de 2005 a 2012. O velório ocorre no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi (SP), onde também será realizado o sepultamento às 16h.

Rubéns Approbato Machado nasceu em Ribeirão Preto em 31 de agosto de 1933. Com forte ligação ao esporte, foi diretor do Departamento de Negócios Jurídicos do Corinthians de 1967 a 1971 e de agosto de 1972 a abril de 1973. Também foi vice-presidente do clube no biênio 1985/1987.

Approbato Machado presidiu a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) - Secção São Paulo no triênio 1998/2000 e o Conselho Federal em 2001 a 2003. Foi ainda diretor da Escola Superior da Advocacia (ESA).

Em nota oficial, o Corinthians desejou "força à família do conselheiro vitalício neste momento tão difícil".