Morre Sivori, astro ítalo-argentino Enrique Omar Sivori, um dos mais brilhantes jogadores de sua geração, morreu nesta quinta-feira, aos 69 anos, em conseqüência de câncer no pâncreas. Argentino de nascimento, sua carreira começou em 1954, no River Plate, com o qual foi campeão nacional em 55 e 56. No ano seguinte, se transferiu para a Juventus, da Itália, e conquistou os títulos de 58, 60, 61. Sivori defendeu as seleções dos dois países.